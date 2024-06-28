Русалку подняли со дна Японского моря во Владивостоке

Русалку подняли со дна Японского моря во Владивостоке
Кадр: YouTube.com
Ее удалось обнаружить водолазам

Скульптуру русалки, которая украшала Спортивную набережную Владивостока в начале 2000-х, удалось поднять со дна Японского моря. Это сделали активисты, организовавшие весь спектр работ по обнаружению объекта под водой.

Русалка упала в воду через несколько лет после установки из-за таяния льда и отхода от берега. Операцию по ее подъему устроить так и не удавалось. 

Водолазам пришлось три раза погружатся на дно Японского моря, чтобы изучить спект предстоящих работ и состояние скульпутры. Позже место расчистили от ила, лишнего песка, закрепив стропы и вытащив объект на сушу.

Согласно предварительной оценке, состояние русалки удовлетворительное. Ее планируют очистить от ракушек и восстановить утраченные части. Постамент, на котором она стояла, достать не удалось – он находится слишком глубоко на дне. После всех работ скульптуру хотят установить в парке культуры и отдыха им. Лазо. 

Источник: администрация Владивостока

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