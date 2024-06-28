Министра энергетики Мальдив арестовали за черную магию против президента страны

Даже в XXI веке в некоторых уголках планеты справляют таинственные ритуалы

Живя в России или Европе, сложно поверить, что в некоторых государствах до сих пор активно используется магия, справляют жуткие ритуалы и призывают для достижения своих целей потусторонние силы. В каждой стране свои традиции, и иногда они вызывают настоящее недоумение у представителей других народов.



Так, громкий скандал разгорелся в очень популярном среди россиян государстве. Мальдивы давно стали вожделенным местом для проведения отпуска, российские звезды постоянно совершают вылазки на райские острова, чтобы хорошенько отдохнуть.

На этот раз страна привлекла к себе всеобщее внимание из-за необычного инцидента. Стало известно, что местные правоохранители схватили руководителя Министерства изменений климата, окружающей среды и энергетики Фатимат Шамназ Али Салим. Удивительно, но причиной для задержания стало обвинение в использовании черной магии против президента Мальдив Мохамеда Муизу.

Какие конкретно цели хотел добиться высокопоставленный чиновник, используя таинственные ритуалы, пока неизвестно. Действовал он при поддержке еще двух сторонников нетрадиционных методов решения конфликтов. Сейчас все трое задержаны и ждут решения своей участи. Согласно местным законам, уголовное преследование им не грозит, но возможен арест на полгода.

К слову, недавно стало известно, что популярная российская телеведущая Виктория Боня спасалась от бывшего парня с помощью экстрасенсов.