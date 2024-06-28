Актриса Гвоздикова рассказала о приставаниях Депардье на съемках

У нее сложились трудные отношения с французским коллегой

Актриса Наталья Гвоздикова вспомнила, как снималась в одном фильме вместе с Жераром Депардье. Она рассказала, что как артист он хорош, но в личном общении является довольно наглым и предпочитает много выпивать алкоголя.

Знаменитость утверждает, что француз обладает довольно взбалмашным характером. Ей приходилось часто ругаться с ним во время съемок из-за классической литературы и о того, как следует играть.

"Мы насыпали друг другу по полной программе. И действительно, роль (у Депардье) не получилась", – рассказала она.

При этом Гвоздикова говорит, что чувствовала симпатию по отношению к себе со стороны знаменитости. По ее словам, когда он увидел ее, то сразу же стал проявлять знаки внимания. После того, как Жерар узнал об предстоящем отъезде актрисы, то невероятно расстроился.

"Он лез ко мне целоваться, он лез ко мне обниматься... Мало того, он даже хулиганство позволил себе в кадре", – вспоминает знаменитость.

Артистка рассказала, что однажды Депардье ущипнул ее за пятую точку, пока она читала текст.

Сейчас за подобные поступки против французского актера выдвинули несколько исков о домогательствах. В этом его обвиняют 13 женщин, которые уверяют, что с 2004 по 2022 года Депардье позволял себе неуважительное поведение.