Продюсер Дворцов оценил будущее музыкальной карьеры Пересильд

Вероятно, у знаменитости не хватит времени реализовать себя по двум профессиональным фронтам

Актриса Юлия Пересильд объявила, что решила попробовать свои силы в музыке. Она создала группу "Мандрагора", и теперь выступает в ней в качестве солистки. В начале июля знаменитость планирует дать первый концерт. Музыку коллектив пишет в жанре поп-рок.

Новые стремления Юлии Пересильд оценил продюсер Сергей Дворцов. По его мнению, артистка со своей группой вряд ли сможет составить конкуренцию российским звездам эстрады, поэтому, если ее идея была нацелена на большой успех, то более вероятно, звезду "Вызова" ждет провал.

"Ее амплуа – именно быть актрисой. Если ее узнают, как певицу, это тоже неплохо, но, повторюсь, для артистов шоу-бизнеса, она не конкурентка", – заявил он.

Продюсер полагает, что создать свою группу Пересильд решила в качестве хобби. Если она будет заниматься ею 24 часа семь дней в неделю, то, быть может, получится завоевать большую аудиторию. Но также есть высокая вероятность, что Юлии будет мешать карьера актрисы, которая требует от нее много времени и сил. В такой ситуации трудовой график знаменитости может быть попросту изнемогающим.

Однако Дворцов допускает, что Пересильд может достичь определенных музыкальных успехов, поэтому желает ей удачи и терпения в новом деле.

Ранее всплыла правда о национальности Юлии Пересильд.