СМИ рассказали об эстонских корнях Юлии Пересильд

Всплыла неожиданная правда о национальности Пересильд
Юлия Пересильд. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оказалось, что у звезды нет еврейских корней

Актриса Юлия Пересильд сейчас является одной из самых востребованных на российском рынке кинопроизводства. Особую славу ей принес фильм "Вызов". Недавно СМИ разузнали неожиданную правду о национальности звезды – как оказалось, русской она является лишь наполовину.

Фамилия Пересильд является эстонской, ее она получила от своего отца. Его родителей в 40-годы депортировали из Эстонии в РСФСР. Родилась артистка в Пскове. В детстве часто бывала в Таллине, но эстонского языка она не знает. По ее признанию, говорит и думает она исключительно на русском.

Отец Юлии погиб, когда ей было всего 11 лет. После она воспитывалась отчимом. 

Во время съемок фильма "Вызов" прибалтийская пресса заявила, что Пересильд является первой эстонской женщиной-космонавтом.

При этом ранее в Сети многие поклонники полагали, что Юлия является еврейкой, но эта версия не нашла своего подтверждения.

Ранее дочка Пересильд Анна рассказала о своих отношениях с родителями и ссорах в семье.

Источник: Pravda.ru
По теме

Три американские ракеты атаковали Крым

Вражеские снаряды были сбиты ПВО

Разбомбить посольство США в Москве: МИД РФ выступил с заявлением

Позицию России обозначила Мария Захарова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей