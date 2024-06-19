Анна Хилькевич подала документы на смену имени 5-летней дочери

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Внимание публики привлекло необычное заявление известной российской актрисы Анны Хилькевич, которая сообщила, что приняла решение поменять имя малолетней дочери. Звезда за несколько лет передумала и теперь хочет, чтобы пятилетняя Машенька стала по документам Анной-Марией.
Более того, артистка рассказала, что занялась этим вопросом в срочным порядке. Она уже составила заявление в соответствующие органы. Дело в том, что Хилькевич хочет разобраться с этой проблемой до того момента, как девочка пойдет в школу. Артистка также рассказала, что подтолкнуло ее к неординарному шагу.
Хилькевич заметила, что ее малышка уже сейчас демонстрирует склонность к творчеству и растет очень талантливым ребенком. Звучное и оригинальное имя Анна-Мария может пригодиться ей в будущем при построении карьеры.
Кроме того, девочка сама с ранних лет почему-то называет себя Аней. Также ребенок объявил родителям, что хочет, чтобы ее имя начиналось на первую букву алфавита, как и у остальных членов семьи. Анна Хилькевич замужем за Артуром Мартиросяном, старшую дочь зовут Арианна. Все эти обстоятельства подтолкнули Хилькевич заняться сменой имени своей дочери.
К слову, ранее в информационном пространстве разгорелся нешуточный скандал из-за пятой точки Анны Хилькевич.
Украинцы столкнулись с тяжелым испытанием
Отношения между странами в последнее время очень напряженные