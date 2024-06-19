Анна Хилькевич подала документы на смену имени 5-летней дочери

Звезде нужно поторопиться

Внимание публики привлекло необычное заявление известной российской актрисы Анны Хилькевич, которая сообщила, что приняла решение поменять имя малолетней дочери. Звезда за несколько лет передумала и теперь хочет, чтобы пятилетняя Машенька стала по документам Анной-Марией.



Более того, артистка рассказала, что занялась этим вопросом в срочным порядке. Она уже составила заявление в соответствующие органы. Дело в том, что Хилькевич хочет разобраться с этой проблемой до того момента, как девочка пойдет в школу. Артистка также рассказала, что подтолкнуло ее к неординарному шагу.

Хилькевич заметила, что ее малышка уже сейчас демонстрирует склонность к творчеству и растет очень талантливым ребенком. Звучное и оригинальное имя Анна-Мария может пригодиться ей в будущем при построении карьеры.

Кроме того, девочка сама с ранних лет почему-то называет себя Аней. Также ребенок объявил родителям, что хочет, чтобы ее имя начиналось на первую букву алфавита, как и у остальных членов семьи. Анна Хилькевич замужем за Артуром Мартиросяном, старшую дочь зовут Арианна. Все эти обстоятельства подтолкнули Хилькевич заняться сменой имени своей дочери.

К слову, ранее в информационном пространстве разгорелся нешуточный скандал из-за пятой точки Анны Хилькевич.