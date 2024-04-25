Тайное стало явным: раскрыты настоящие имя и фамилия Аниты Цой

В 1997 году вышел дебютный альбом Аниты Цой. И с тех пор начался ее стремительный карьерный взлет. Но мало кто сегодня помнит, что от рождения звезду эстрады звали совсем иначе.

Все тайное, как известно, становится явным. Еще несколько лет назад племянники называли певицу Аниту Цой "тетей Аней". Ведь это и есть ее настоящее имя артистки, данное ей от рождения.

Стоит заметить, что многие звезды берут себя для сцены яркие псевдонимы. Например, Елена Воробей была с детства Лебенбаум, а Лариса Долина – Ларисой Кудельман.

Что же касается Аниты Цой, то она призналась, что родители хотела назвать ее в честь французской революционерки Аннет Ривьер из романа-драмы Ромена Роллана "Очарованная душа". Но в ЗАГСе иностранное имя давать ребенку запретили. "Так я стала Анной, – пояснила Цой. – И крещена я была тоже как Анна".



А в 45 лет она официально поменяла имя с Анны на Аниту. Просто именно так артистку называли в молодости, когда она работала пионервожатой в лагере.

Пришлось ей сменить и фамилию. После свадьбы певица была по документам Анной Цой, но поняла, что это имя ей не подходит. Мол, "Анна Цой" звучит грубовато. Так стала она Анитой в паспорте.

По одной из версий это имя имеет испанские корни и в переводе означает "изящная", "грациозная". Согласно другому варианту, имя является производным от Анны, поэтому означает "милость", "благодать". Но возможно, что у имени древненемецкое происхождение и переводится оно как "милая".

По признанию певицы, дольше всех ее продолжала называть Анной мама. Супруг же привык быстро и перешел на Аниту почти сразу.