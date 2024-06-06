Известная актриса надела майку без белья и показала лишнее – откровенное фото

Известная актриса надела майку без белья и показала лишнее – откровенное фото
Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото: соцсети
Горячий кадр взбудоражил мужчин

В социальных сетях часто можно столкнуться с весьма откровенным и пикантным контентом. Именитые красотки давно не стесняются демонстрировать свое тело окружающим. На этот раз фурор произвела популярная британская актриса и супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли.

37-летняя блондинка для новой фотографии выбрала весьма откровенный наряд. Девушка надела на голое тело белую майку, которая скорее подчеркнула, а не скрыла самые интимные подробности очертаний ее груди.

Многочисленных поклонников возлюбленной известного голливудского актера Джейсона Стэйтема привела в восторг новая фотография. На горячем кадре хорошо видна грудь знаменитости в самых пикантных подробностях. Надо полагать, модель была рада показать лишнее – нагота ее абсолютно не смущает.

Фото: соцсети

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали откровенный кадр известной российской певицы.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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