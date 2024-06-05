Российская певица показала сочные ягодицы в странных гематомах – откровенное фото

Российская певица показала сочные ягодицы в странных гематомах – откровенное фото
Ханна. Фото: соцсети
Девушка позировала в мини-бикини

Российские знаменитости стараются сделать все для того, чтобы максимально продлить молодость и сохранить красоту. Именитые девушки много работают над своим внешним видом и всегда рады продемонстрировать окружающим результаты кропотливого труда. Фигуру с самых соблазнительных ракурсов показала своим поклонникам известная певица Ханна.

Анна Иванова (настоящее имя девушки) покрутилась перед камерой в соблазнительном мини-бикини золотистого оттенка. Стильный купальный наряд подчеркнул упругие ягодицы знаменитости, ее длинные ноги и тонкую талию. В комментариях артистку засыпали восторженными комплиментами.

Фото: соцсети

Впрочем, особенно глазастые пользователи социальных сетей обратили внимание на странные гематомы, которые покрывают звездные ягодицы. Откуда на теле звезды синяки, доподлинно неизвестно. Некоторые предположили, что такие отметины оставил специальный массаж, помогающий подтянуть кожу и вернуть ей тонус.

Фото: соцсети

К слову, ранее большое ажиотаж в интернет-пространстве произвел снимок полуобнаженной российской олимпийской чемпионки.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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