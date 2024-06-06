Фото оголенной Варнавы слили в Сеть

Фото оголенной Варнавы слили в Сеть
Екатерина Варнава. Фото: соцсети
Артистка недавно скинула лишние килограммы

Екатерина Варнава после своего увольнения из театра-кабаре нашла новую работу, которая тоже подразумевает раздевание. Теперь артистка планирует гастролировать со своими представлениями за границей и активно рекламирует будущие мероприятия.

Недавно в ее соцсетях появились промо фотографии перед новым Drama Queen Show. На снимках Варнава позировала в нижнем белье, подчеркивая свои длинные ноги, худые руки, очерченные линии талии, бедер и груди.

Екатерина Варнава. Фото: соцсети

Публикации очень удивили публику, поскольку еще несколько месяцев назад артистка жаловалась, что поправилась на 25 килограммов после увольнения и расставания с супругом, передает женский журнал "Клео.ру". Из-за этого в СМИ и соцсетях ее даже подозревали в беременности. Однако сейчас Екатерина смогла вернуть себе прежнюю форму. 

В интервью она признавалась, что больше всего ей нравится быть худой, хотя за такую фигуру ее критикуют многие. Люди считают, что артистка доводит себя до изнемождения, пытаясь достичь желаемого идеала. Но Екатерина не намерена никого слушать и предпочитает, чтобы общественность не лезла в ее отношения с собственным телом.

Ранее известная олимпийская чемпионка показала откровенное фото.

Источник: соцсети
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