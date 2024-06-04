Тест: отгадайте советский киношедевр по одной цитате

С заданием справятся только настоящие киноманы

Многие жители нашей страны согласятся с тем, что советский кинематограф оставил после себя очень много замечательных картин – ленты того периода можно пересматривать десятки раз. В нашей стране найдется немало киноманов, которые способны буквально по памяти цитировать самые яркие сцены из любимых фильмов.



Предлагаем вам пройти оригинальный тест и проверить свои знания в кинематографе. Сумеете ли вы отгадать популярный советский фильм всего по одной цитате? Интересные задания помогут отвлечься от текущих проблем и поднимут настроение. Возможно, какие-то советские картины вы захотите пересмотреть еще раз и устроите себе культурный вечер в домашнем кинотеатре.