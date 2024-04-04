Заворотнюк в коме: появились тревожные новости

О состоянии артистки уже год ничего не сообщают

В минувшую среду Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года. Событие прошло практически незамеченным, поскольку и коллеги, и родственники решили не поздравлять артистку в соцсетях. Лишь преданные поклонники попытались передать свои пожелания через близких звезды "Моей прекрасной няни".

Дочь Заворотнюк Анна поблагодарила всех за приятные слова в адрес матери, но была лакончина – она не стала говорить о том, как себя в праздник чувствует актриса.

В последний раз информация о состоянии Анастасии попадала в прессу, когда сообщалось, что она проходит очередной курс лечения в частной клинике. С тех пор ничего известно о знаменитости не было. Теперь же, пишут СМИ, начали поговаривать о коме, в которую впала Заворотнюк. И якобы именно поэтому никто не стал поздравлять ее публично с праздником в соцсетях – ведь прочитать этого она не сможет.

Также слухи о тревожном состоянии артистки подогрела ее дочь, которая накануне дня рождения матери улетела в Дубай. Журналисты полагают, что девушка не бросила бы именниницу в праздник, если бы Заворотнюк была в сознании.

Ранее в Сети появилось фото младшей дочки знаменитости от Петра Чернышева.