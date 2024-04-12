Бочкарева рассказала об измождении Заворотнюк на съемках "Моей прекрасной няни"

Коллега рассказала об ужасе после встречи с Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/ Russian Look/www.globallookpress.com
Состояние знаменитости вызвало тревогу

Актриса Наталья Бочкарева давно знакома с Анастасией Заворотнюк – обе актрисы повстречались еще во времена съемок "Моей прекрасной няни". Тогда они вместе трудились в театре "Табакерка". Звезда "Счастливы вместе" вспомнила, что с ужасом смотрела на коллегу в этот период.

Бочкарева вспомнила, что график Заворотнюк в начале нулевых был забит до отказа. Это сказывалось и на состоянии актрисы, которой приходилось совмещать несколько рабочих мест одновременно. И в одну из совместных встреч на репетиции Наталью поразило, в каком состоянии находится Анастасия.

"Она была настолько измождена рабочим графиком, глядя на нее и не думала, что через несколько лет мне придется пережить аналогичное", – призналась артистка.

В последнее время свежих новостей о состоянии Анастасии Заворотнюк не появляется. Родственники продолжают не распространяться на эту тему, давая лишь смутные намеки, касающиеся здоровья звезды.

Недавно появился слух, что Заворотнюк может пребывать в коме. Об этом публика задумалась после того, как близкие и коллеги решили не поздравлять знаментость в соцсетях с днем рождения.

Источник: PopCake
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