Критик Сычев рассказал об отношении к русским на Каннском фестивале

Стало известно отношение к русским на кинофестивале в Каннах
Фото: соцсети
Оорганизаторы решили поставить на первое место творчество

Кинокритик Сергей Сычев прокомментировал недавнюю победу кинофильма "Анора" в Каннах. По его словам, в этом году организаторы оставили политику, но решили поставить творчество выше.

Сычев считает, что "Пальмовая ветвь" досталась картине заслуженно, и жюри беспристрастно выбирали в качестве победителя самую достойную работу. После премьеры зал рукоплескал режиссеру и актерам в течение девяти минут.

По словам эксперта, на фестивале авторского кино были и более достойные киноленты, но победа "Аноры" с Марком Эдельштейном и Юрой Борисовым говорит о том, что судьи присудили ее, исходя из собственных вкусов.

"Никакой отмены русских в Каннах не было. Все эти годы в Каннах все равно показывали фильмы русских режиссеров или режиссеров, принадлежащих к русской культуре", – отметил Сычев.

Единственный аспект – в прошлые годы российских журналистов на мероприятие особо не допускали. Но в этот раз организаторы решили наладить мостик, запустив больше количество представителей СМИ из России. И это, по его словам, очень важный нюанс.

Источник: телеканал "360"

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