Самбурская сделала признание о своем психическом расстройстве

Самбурская сделала признание о своем психическом расстройстве
Анастасия Самбурская. Фото: соцсети
У девушки серьезные проблемы со здоровьем

Анастасия Самбурская по праву считается одной из самых привлекательных звезд отечественного шоу-бизнеса. Однако красотке пока так и не удалось найти личное счастье. Более того, оказалось, что знаменитость страдает из-за серьезного недуга.

Звезда нашумевшего в свое время телесериала "Универ" решила сделать откровенное признание и объявила, что у нее диагностировали психическое расстройство. Любимица публики подчеркнула, что давно работает со специалистом и старается стабилизировать свое состояние под контролем эксперта, когда это необходимо.

Выяснилось, что Анастасия периодически страдает из-за приступов бессонницы. Она всегда находится на связи с психиатром, и раз в полгода доктор выписывает ей препараты для расшатавшихся нервов. Девушка добавила, что схожие проблемы были у ее бабушки, однако в то время женщине не смогли предоставить квалифицированную медицинскую помощь.

Самбурская обратила внимание на важность этой проблемы. Анастасия считает, что все нуждающиеся должны без стеснения обращаться к специалистам в сфере психического здоровья. Только под присмотром профессионала можно решить деликатную проблему и жить полноценной жизнью.

К слову, недавно Анастасию Самбурскую застукали в интимный момент – красотке напоминали ягодицы.

Источник: Rutube.ru ✓ Надежный источник
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