Бузова публично высмеяла бывшего мужа Тарасова

Артистка никак не может забыть экс-возлюбленного

Когда-то Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов были красивой, счастливой семейной парой. Однако в 2016-м году певица и спортсмен расторгли брак. Впрочем, прошедшие годы не снизили накал страстей между бывшими. Так, недавно Ольга залепила публичную оплеуху футболисту.



На очередном светском мероприятии Ольга со сцены решила едко поддеть бывшего мужа, который давно счастлив в браке с молодой супругой. Во время своего выступления на престижной премии, где собирается много спортсменов, Бузова ясно дала понять: она уверена, что Тарасов старается прославиться за счет нее.



"Можно, собственно говоря, даже не уметь играть в футбол. Можно даже развестись, закончить футбольную карьеру и при этом остаться медийным", – с ехидной улыбочкой объявила знаменитость.



Как отмечает женский журнал "Клео.ру", сам Дмитрий Тарасов в это время был в зале, однако он посчитал ниже своего достоинства каким-то образом комментировать нападки бывшей жены. В целом он старается не реагировать на частые выпады Бузовой. Спортсмен занимается своей жизнью, недавно в его семье с моделью Анастасией Костенко появился четвертый ребенок.



К слову, ранее стало известно, кому певица и телеведущая Ольга Бузова обязана появлением на российском телевидении.

