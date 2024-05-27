Поэт Маленко назвал артиста SHAMAN трудягой

Поэт Маленко сделал неоднозначное заявление о SHAMAN
SHAMAN. Фото: соцсети
Он отметил, что сейчас очень много развелось "записных патриотов"

Поэт и общественник Влад Маленко рассказал, как относится к Ярославу Дронову. Артист вызывает разные реакции у публики – одни его ненавидят, а другие, напротив, невероятно любят.

Маленко говорит, что сейчас модно хаять SHAMAN, поскольку так человек показывает, будто бы он выше. Но поэт говорит, что видит в артисте невероятно трудолюбивого человека, который сумел хорошо прочувствовать настроения в обществе и выразить их с помощью творчества. 

"Он продукт своего времени, он соответствует разбалансированному слуху и вкусу народа", – сделал он неоднозначное заявление.

Общественник отметил, что SHAMAN удается собирать вокруг себя народ, как впрочем и Олегу Газманову. Но он точно далек от Утесова, Шульженко или Вертинского. Сейчас, по его словам, народ "с повязками на глазах и берушами в ушах", в отличие от тех времен. Зато тогда "поводыри" у людей были покруче, чем современные артисты.

При этом Маленко не хочет вставать в позицию высокодуховного критика. Он предложил всем недовольным творчеством SHAMAN написать и спеть что-то такое, что понравится миллионам граждан, чтобы люди на концертах поднимались с кресел и плакали. 

"Его песни "Встанем", "Я русский" – это определенный выкрик, поднимающий настрой. Мы сейчас занимаемся тем, чтобы сбалансировать все это. А это долгий процесс. И, конечно, в нем полно кликуш", – говорит поэт.

Он подчеркнул, что сейчас такое время, когда и правда много людей, которые используют ситуацию и умываются фальшивыми слезами. И у некоторых знакомых ему поэтов даже появилась на фоне привычка "быть записным патриотом".

Источник: АиФ
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