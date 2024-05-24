Куклачев рассказал, что у него случился инфаркт на глазах у SHAMAN

Оказалось, артист находился в этот момент рядом

Недавно клоун Юрий Куклачев пережил инфаркт. Спасти его удалось чудом – вовремя среагировали коллеги и врачи. Сейчас артист уже пошел на поправку и делится поодробностями случившегося.

Куклачев говорит, что проблемы с сердцем у него начались после перенесенного коронавируса. На свой юбилей он решил поставить трюк с прыжком на палке, но переоценил себя. За кулисами ему стало плохо.

По словам клоуна, инфаркт случился с ним прямо на глазах у SHAMAN. Артист пришел к нему на концерт и решил пообщаться лично во время паузы. Как известно, Куклачев обожает артиста и считает, что никого лучше на российской эстраде нет.

"Он очень переживал за "дядю Юру". И когда он узнал, что операция прошла успешно, что меня перевели в обычную палату, он привез моему доктору-спасителю 100 роз", – поделился артист.

Куклачев утверждает, что дежуривший на смене врач в момент его приступа оказался невероятным профессионалом. Именно благодаря его стараниям и трехчасовой операции он сейчас жив.

Ранее клоун рассказывал, что на операционном столе у него произошла остановка сердца. Однако хирург сумел запустить его снова, прочистил сосуды и вернул Куклачева в строй.