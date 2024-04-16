Соврала или запутала: в версии о рождении дочери Брухуновой вскрылись нестыковки

Все это выглядит подозрительным и странным

Татьяна Брухунова, пятая жена Евгения Петросяна, уверяет, что рожала сама. Хотя многим и интересно, когда же она была на сносях, если каждый день живет по принципу пушкинского Евгения Онегина: "Там будет бал, там детский праздник. // Куда ж поскачет мой проказник?" Ее постоянно видят в свете, хотя и без округлого живота.

Вот и в день рождения дочери Матильды супруга юмориста, судя по ее соцсетям, присутствовала с сынишкой на премьере спектакля "Дюймовочка". Кажется, что она, едва разрешившись от бремени, нарядилась в свой очередной отвалбашковый наряд и прямо из родового отделения помчалась в театр Сатиры.

Внимательные подписчики страницы жены Петросяна в социальных сетях обратили внимание на этот факт и стали подозревать, что Танюша или соврала, или всех запутала. Но Брухунова не отступает. Она выступила с важным обращением к нации, что, мол, могла быть на культурном мероприятии и раньше, просто фото выложили только сейчас.

И тут можно вспомнить фразу из известного анекдота: "Никогда еще Штирлиц так не был близок к провалу". Ведь, судя по официальному сайту Театр Сатиры, премьера "Дюймвочоки" состоялась именно в день родов Татьяны Брухуновой. Так что быть на ней раньше жена Петросяна не могла бы при всем желании – спектакля до выпуска просто не существовало. Словом, как писал Грибоедов в комедии "Горе от ума": "Послушай, ври, да знай же меру!"