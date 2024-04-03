Переделанная хирургами Боня показала голые ягодицы в странных рытвинах

Переделанная хирургами Боня показала голые ягодицы в странных рытвинах
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com/
Многие не одобряют склонность девушки к пластическим операциям

Долгое время телеведущая Виктория Боня уверяла общественность в том, что ее красота – результат упорной работы над собой, спорта, массажей и правильного питания. Многие и раньше предполагали, что знаменитость лукавит, а на самом деле частенько посещает хирургов и косметологов. Недавно телеведущая перестала юлить и чуть ли не в прямом эфире показала пластическую операцию на лице.

При этом многие уверены, что и над телом знаменитости поколдовали медики со скальпелями. Фанатов весьма удивила свежая фотография звезды в одном купальнике. Красотка решила оголиться и показала, как выглядит со всех ракурсов. Боне уже за 40, так что для своего возраста она смотрится восхитительно. Однако некоторые нюансы удивили поклонников.

Фото: соцсети

Подписчики обратили внимание на форму оголенных ягодиц Виктории. Невооруженным глазом видно, что на них появились странные рытвины, отмечает женский журнал "Клео.ру". Пользователи социальных сетей предполагают, что такие проблемы могли начаться из-за того, что у Бони съехали вшитые в ягодицы импланты.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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