Умерла двоюродная сестра Жанны Фриске: страдала от рака

У нее была диагностирована четвертая стадия болезни

В семье Жанны Фриске произошла еще одна трагедия. В достаточно молодом возрасте ушла из жизни ее двоюродная сестра Татьяна Гончаренко. Последние 14 лет она страдала от онкологии. О ее кончине сообщила Наталья Фриске в соцсетях.

Рак был диагностирован сперва у сестры Владимира Фриске. Женщина ушла из жизни в 2011 году, а вскоре диагноз поставили и его племяннице. Вся семья была в шоке, когда узнала об этом. Но никто не сдался – в первый раз Татьяне удалось победить недуг.

Через время болезнь вернулась. Родственники Гончаренко начали собирать деньги в Сети на лечение, чтобы помочь ей и отправить в Израиль. Последние годы она находилась в Тель-Авиве, и, как жаловалась Наталья Фриске, врачи не сделали все, что могли, ради ее спасения.

В итоге Татьяна не смогла одолеть четвертую стадию рака. Некоторое время назад ей стало хуже, она ослабевала с каждым днем. Вскоре девушка скончалась.

Информации о том, где будет похоронена Татьяна Гончаренко, пока нет. Неизвестно, станут ли родственники перевозить тело на Украину или решат отправить ее в последний путь в Израиле.

"Лети, моя сестренка. Я тебя очень люблю и буду помнить", – написала Наталья Фриске в соцсетях.

Ранее певица Распутина нелестно высказалась в адрес покойной Жанны Фриске.