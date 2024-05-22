Психолог Миллер: неудовлетворенность в жизни может быть причиной пластики Апиной

Поклонники встревожены поведением звезды

В свое время знаменитая российская певица Алена Апина пользовалась огромной популярностью и была одним из секс-символов девяностых. К сожалению, время не стоит на месте и возрастные изменения все отчетливее проявляются на теле и лице 59-летней звезды. Известный российский психолог, сексолог Александра Миллер высказалась о том, что происходит в жизни артистки.



Недавно любимица публики снова легла под нож в стремлении продлить молодость. Артистка решилась на очередную пластическую операцию. Психолог считает, что на такие эксперименты со внешностью Алену Апину толкает неудовлетворенность жизнью.

Миллер пояснила, что чаще всего люди прибегают к пластике, когда хотят что-то изменить в жизни. Некоторым кажется, что новая форма носа или более пухлые губы могут помочь обрести счастье и гармонию в жизни.

Что касается Апиной, психолог предположила, что постоянные операции могут объясняться провалами в личной жизни знаменитости. С первым супругом художником Валерием Апиным, будущая звезда оформила развод в 18 лет, всего спустя несколько месяцев после торжественной церемонии в ЗАГСе.

Со вторым мужем артистка прожила несколько десятилетий, однако он постоянно ей изменял, обделял вниманием и не делал комплименты. Все это могло сформировать определенные комплексы у артистки. Возможно, за счет пластики Апина старается обрести гармонию в душе.

"Человек думает, что только посредством операций он может достигнуть такого дзена", – подчеркнула Миллер.

К слову, недавно Алена Апина неожиданно оголилась на публике.