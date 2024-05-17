Звезда "Модного приговора" Рах пригрозила сжечь себя из-за долгов

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Известная телеведущая, звезда популярной программы "Модной приговор" Лилия Рах оказалась в ужасном положении. Женщину жестко терроризируют кредитные организации и требуют у нее отдать последнее. Знаменитость впала в отчаяние и публично объявила о том, что готова совершить акт самосожжения, чтобы на нее перестали давить.
Телеведущая, которая сменила в "Модном приговоре" оскандалившегося Александра Васильева и теперь работает в паре с Александром Роговым, уверяет, что несколько лет назад стала жертвой рейдерского захвата. Знаменитость пожаловалась, что некие злоумышленники лишили ее всего имущества и оставили по уши в долгах. Теперь кредиторы не дают Лилии спокойно жить.
Вся трагедия разыгралась в Казахстане, поэтому звезда публично обратилась к президенту страны Касым-Жормату Токаеву. Она заявила, что доведена до нервного срыва и уже готова сжечь себя прямо у банка, чтобы от нее наконец-то отстали.
"Еще раз хочу повторить: меня ограбили. Я отдала все что возможно, вплоть до старых машин. Мне нужно себя сжечь у банка?" – задается вопросом несчастная женщина.
К слову, ранее стало известно об огромных долгах предшественника Лилии Рах Александра Васильева. Телеведущий давно покинул Россию, однако задолжал российской налоговой кругленькую сумму.
Вражеские снаряды были сбиты ПВО
Позицию России обозначила Мария Захарова