Необычный тест: насколько развито ваше воображение

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Люди, которые хорошо умеют формировать в голове образы и представлять себе отвлеченные объекты и ситуации, лучше справляются с различными жизненными задачами. Хорошее воображение помогает быстрее искать выход из затруднительной ситуации и выстраивать планы на будущее.
Предлагаем пройти необычный тест, который поможет определить, насколько у вас развито воображение. Для того чтобы оценить свои навыки, потребуется всего несколько минут.
После прохождения задания вы, возможно, задумаетесь о том, есть ли необходимость поработать над развитием фантазии. В этом вопросе отлично помогает просмотр фантастических фильмов или чтение книг по соответствующей тематике.
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