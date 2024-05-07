Певица Нюша и Игорь Сивов объявили о разводе

Нюша объявила о разводе с мужем после слухов об измене
Нюша. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com/
Певица нашла силы быть откровенной

Популярная российская певица Нюша поделилась с публикой печальными новостями. Вокруг ее семьи давно ходили тревожные слухи. Мужа знаменитости бизнесмена Игоря Сивова подозревали в измене, однако на протяжении продолжительного времени супруги предпочитали молчать о проблемах в семье.

Теперь же артистка и ее муж решились сделать заявление о разводе. Нюша сообщила, что ее семейное счастье развалилось не в одночасье. Как сообщает женский журнал "Клео.ру", супруги давно разъехались и собираются строить личную жизнь отдельно друг от друга.

Что послужило причиной такого решения бывшие возлюбленные решили не афишировать. Поклонники считают, что все дело в неверности бизнесмена. Как бы там ни было, звезды подчеркнули, что расходятся на мирной ноте и не собираются выносить сор из избы.

Нюша и ее бывший благоверный поблагодарили друг друга за прожитые вместе годы и пообещали сохранить теплые отношения ради общих наследников. Бизнесмен и певица рассказали, что сделают все для того, чтобы оставаться хорошими и любящими родителями для детей.

К слову, ранее певица Нюша поразила общественность яркой и весьма откровенной фотографией в стильном мини-бикини. Многие российские знаменитости любят наполнять свои странички в социальных сетях горячим контентом.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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