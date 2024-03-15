"Интуиция меня не подводит": Нюша заговорила после супружеской измены

"Интуиция меня не подводит": Нюша прервала молчание после супружеской измены
Нюша. Фото: Petrov Sergey/news.ru /globallookpress.com
Отныне она старается больше доверять своему супругу

Фанаты певицы Нюши бьют тревогу: в семейной жизни любимицы происходит непонятное. То артистка появляется на публике без обручального кольца, то ее муж Игорь Сивов прилюдно обнимается с незнакомой барышней.
Комментариев Нюша на тему своей семьи давать не хочет. Но пользователи Сети помнят, что год назад Сивова поймали на измене. Тогда жена простила его, поразив многих российских женщин.

В недавнем интервью на одном из Ютуб-каналов Нюша поделилась тем, что в последнее время изменила отношение и подход к семейной жизни. Если раньше она легко могла проверить телефон мужа, то сейчас старается соблюдать личные границы супруга и требует того же в сторону себя.

Что касается измен, то Нюша, по ее словам, чувствует, когда ее мужчина посматривает налево.

"Меня интуиция не подводит", – призналась певица.

Пользователи Сети считают, что интуиция и заставила артистку проверить мужа и застукать его с поличным на адюльтере, однако сама звезда никак не комментирует свою семейную жизнь, апеллируя к общим примерам. Так, например, она отметила, что старается в браке прибегать к психологии. И скандалы для нее – признак того, что в семье что-то не так и нарушен баланс.

Супруги могут в этот момент находиться на разных уровнях и не слышать друг друга. А вот если оба стараются развиваться и помогать друг другу идти рядом, то об изменах не будет и намека – для них просто не останется причин.

Ранее мы писали, что певица Нюша сверкнула пикантной частью фигуры в откровенном боди.

Источник: Youtube-шоу "Начало" ✓ Надежный источник
По теме

Три американские ракеты атаковали Крым

Вражеские снаряды были сбиты ПВО

Разбомбить посольство США в Москве: МИД РФ выступил с заявлением

Позицию России обозначила Мария Захарова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей