Скончался актер из "Улиц разбитых фонарей" Александр Карпухов

О трагедии рассказали его друзья и коллеги

Новая трагедия произошла в культурной сфере нашей страны. Сегодня, 25 марта, в информационном пространстве появились новости о смерти популярного российского артиста. Завершилось земное пребывание Александра Карпухова.



Первым о трагедии рассказал близкий друг покойного, известный артист Александр Андреев. Вместе с отошедшей в иной мир знаменитостью они играли на сцене Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке. Преждевременный уход Карпухова стал большой трагедией для его многочисленных поклонников, коллег и близких.

Знаменитости было всего 50 лет. По информации, которую предоставил другой друг покойного, артист Артем Борков, Александр тихо отошел во сне утром в субботу, 23 марта. Мужчина также сообщил, что в последнее время у знаменитости были серьезные проблемы со здоровьем, однако о чем конкретно идет речь, он уточнять не стал.

Широкому зрителю скончавшийся актер известен по игре в таких популярных кинолентах, как "Убойная сила", "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Агент национальной безопасности" и других. Александр был талантливым артистом и, помимо игры в театре, много снимался в кинематографе.

Напомним, ранее стало известно о смерти популярного советского и российского артиста Николая Иванова.