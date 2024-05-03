Продюсер Дворцов рассказал о могущественных покровителях Лепса

Можно все: стало известно о могущественных покровителях Лепса
Григорий Лепс. Фото: АГН "Москва"
Именно из-за них все инциденты с артистом удается замять

После череды скандалов Григорию Лепсу всегда удается выходить сухим из воды, когда за аналогичные проступки другие звезды давно столкнулись бы с культурой отмены. Продюсер Сергей Дворцов утверждает, что у этого есть простое объяснение – за артистом стоят могущественные покровители и крайне велико его влияние в шоу-бизнесе.

Например, недавно Лепс выбил телефон из рук поклонницы и устроил драку в Санкт-Петербурге. Но после этого никто и не подумал как-то наказывать знаменитость. Дворцов полагает, что в каждом из случаев Григория попросту довели. Хотя и отметил, что подобные инциденты с певцом происходят довольно часто.

Продюсер считает, что на самом деле Лепс является тонким и ранимым человеком – именно поэтому у него и происходят подобные срывы. При этом к артисту он относится с любовью и уважением. И уверен, на его популярности эти скандалы никак не отразятся.

"За Григорием Викторовичем стоят огромнейшие люди, огромная крыша, которые, соответственно, все это дело контролируют, поэтому ему можно все, честно вот скажу", – признался Дворцов.

На гонорары Лепса публичные драки и выяснения отношений никак не влияют – он как получал за концерт минимум 4 млн рублей, так и получает. Но с подобным напряженным графиком артисту очень важно отдыхать, чтобы нервная система перестала давать сбои, подытожил продюсер.

Ранее Григорий Лепс признался, что его изуродовали во время интимной пластики.

Источник: Страсти
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