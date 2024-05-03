Общественника Манукяна возмутила новая песня Киркорова

Певец оскандалился в свой день рождения

Филипп Киркоров совершенно не понимает событий, происходящих в стране, поэтому регулярно заходит "не в ту дверь", считает общественник Вадим Манукян. Так он отметил недавний выход в свет новой композиции артиста, которую написала Манижа.

Все дело в том, что песню Киркоров приурочил к годовщине смерти матери и собственному дню рождения. Но также дата совпала и с 40-ым днем с момента трагедии в "Крокусе". Манукян напомнил, что ранее СК начал проверку в отношении Манижи из-за слов, которые она произнесла посте теракта.

Общественник считает, что на фоне скандала вообще не стоило выпускать этот трек, а Киркоров поступил дико, глупо и близоруко. По его словам, недавняя поездка артиста на линию соприкосновения ни к привела для него ни к каким выводам.

Манукян допускает, что и в будущем поп-король продолжит подобные выходки – и наверняка будет претендовать на награды для этой композиции.

"Выходит, Манижа, которая находится сегодня под рассмотрением соответствующих структур, получит музыкальную премию в нашей стране?.. Ситуация вызывает вопросы", – подытожил он.

Ранее стало известно, что Киркоров готов приютить у себя известную ведущую украинского происхождения вместе с детьми.