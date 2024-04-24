Смерть разрушила грандиозные планы Киркорова по празднованию дня рождения

Смерть разрушила грандиозные планы Киркорова по празднованию дня рождения
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
В свете случившегося сейчас - не до веселья

Филипп Киркоров в компании певицы из Макеевки Margo стал гостем торжественного гала-ужина по поводу предстоящей 14 июня Премии МУЗ-ТВ. И, как всегда, удивил.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Уже через неделю Король российской эстрады будет отмечать 57-й день рождения. Но никаких пышных торжеств и пира на весь мир артист в этот раз не будет. Смерть разрушила его грандиозные планы.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"В прежние годы я искусственно создавал себе праздник всяческими презентациями и концертами, но в этот раз мне захотелось просто побыть дома, посидеть тихо, по-семейному, – заявил Утро.ру Киркоров. – Во-первых, в этот день исполнится 30 лет со дня смерти моей мамы (ведущая концертов Виктория Киркорова умерла в 1994 году от рака – Прим. ред.)".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"Да еще в этом году 30 апреля выпадает на печальную дату – 40 дней трагедии в "Крокусе" (теракт, жертвами которого стало 145 человек – Прим. ред.). Поэтому поводов для веселья нет. Но в кругу друзей и родных по рюмке поднимем за здоровье мое и папы (Бедросу Киркорову в июне исполнится 92 года – Прим. ред.)", – заметил Король российской эстрады.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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