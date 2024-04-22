Продюсер объяснил концерт Киркорова и Баскова для лидеров оппозиции Молдавии

Выступление Киркорова и Баскова на оппозиционной встрече объяснили
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисты стали участниками громкого политического события

В минувшие выходные российские артисты Филипп Киркоров и Николай Басков выступили на съезде оппозиционной молдавской партии в Москве. Натуральный блондин исполнял собственные композиции и говорил со сцены о значимости объединения, а поп-король спел на молдавском языке песню "Дива", в которой прозвучали слова о победе.

Как известно, оппозиционная молдавская партия планирует добиться отказа от вступления страны в Евросоюз. Они считают, что будущее Молдавии заключается в сотрудничестве с Россией и СНГ, а не с Западом.

"Для меня это все Советский Союз, на самом деле. Просто в то время были свои минусы, были свои плюсы. Через время хотелось бы, чтобы мы взяли только плюсы и искоренили минусы", – сказал Басков о бывших союзных республиках после мероприятия.

Продюсер Павел Рудченко объяснил, зачем Басков и Киркоров могли согласиться выступить на оппозиционной встрече молдавских политиков. Он выразил мнение, что артисты решили поддержать пророссийские взгляды партии.

"Культура считается формой "мягкой силы". Поэтому, возможно, с населением Молдавии работают, дабы его не потерять, как, например, было с большей частью населения Украины", – отметил он.

Ранее стало известно, как Филипп Киркоров отметил юбилей Пугачевой.

Источник: News.ru
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