Артемий Лебедев рассказал об особенностях жизни в США

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Блогер Артемий Лебедев утверждает, что налоговая система в США может повергнуть в шок. Своими впечатлениями от американских финансовых законов он поделился в выпуске новостей.
По его словам, размер взымаемого налога изменяется в зависимости от штата, в котором человек проводит больше всего времени. Если это Нью-Йорк, то платить придется огромные суммы, а если Флорида, то их размер окажется значительно скромнее.
Лебедев утверждает, что Налоговая служба в США является одной из самых страшных организаций в стране, поскольку очень строго следит за соблюдением огромного количества законов о налогах. Он отметил, что россияне даже не понимают, насколько хорошо ситуация обстоит в России.
"Нам просто не снилось, как можно собирать налоги с людей, как будто все люди (в США) – это просто рабы, а плантаторы их секут плеткой", – поделился блогер.
Артемий Лебедев является известным путешественником. За свою жизнь он смог посетить буквально все страны мира – всего в его списке 266 различных государств и территорий.
Ранее блогер гневно отреагировал на цены в Швейцарии.
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