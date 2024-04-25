Гитарист Левшин: у Пугачевой после Чернобыля начались псориаз и нейродермит

Раскрыт страшный диагноз Пугачевой после Чернобыля
Алла Пугачева. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Поездка дорого обошлась певице

Долгие десятилетия известная советская и российская певица Алла Пугачева была одним из знаковых граждан нашей страны. В 1986-м году исполнительница побывала в "зоне отчуждения". Как уверяет работавший с ней музыкант, поездка в Чернобыль сильно ударила по здоровью знаменитости.

Гитарист певицы Александр Левшин заявил, что после рискованного визита у Пугачевой начались серьезные проблемы с эндокринной системой. Музыкант назвал и другие страшные диагнозы Пугачевой. По его словам, она начала страдать от псориаза и нейродермита.

Левшин также добавил, что другие музыканты, сопровождавшие знаменитость в этой поездке, позже тоже начали жаловаться на проблемы со здоровьем. Более того, через два года после посещения Чернобыля команда Пугачевой понесла большую потерю – скончался звукорежиссер.

"По-моему, у нее даже в сторону диабета пошло, но это происходило постепенно", – рассказал о проблемах бывшей примадонны музыкант.

Как оказалось, столкнувшись с таким мощным ударом по здоровью, Пугачева признала, что ее поездка в Чернобыль была ошибкой. Алла Борисовна заявила, что не понимала, насколько это опасно, поэтому согласилась, о чем потом сильно пожалела.

К слову, ранее Кристина Орбакайте вышла в свет с изображением Аллы Пугачевой на груди.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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