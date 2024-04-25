Пугачева поблагодарила дизайнера Гуляева за верность

Пугачева раскрыла, кто сохранил ей верность в России
Алла Пугачева. Фото: АГН "Москва"
Артистка сделала публичное признание

Алла Пугачева опубликовала в соцсетях новый пост, который посвятила своему другу – дизайнеру Игорю Гуляеву. Она поздравила его с 55-летним юбилеем и подчеркнула особый характер их взаимоотношений.

Артистка рассказала, что Гуляев является одним из немногих людей, кто, оставаясь в России, сохранил ей верность.

Фото: соцсети

"Спасибо, Аллуся! Люблю", – в свою очередь написал он.

Дизайнер активно защищает Примадонну от нападок общественности, а также помогает ей с некоторыми делами в России. Во время своего визита в Москву на похороны Юдашкина именно Гуляев повсюду сопровождал артистку и вел под руку к гробу модельера.

С юбилеем Гуляева поздравила и Кристина Орбакайте, у которой тоже, судя по всему, близкие отношения с дизайнером. Она опубликовала совместную фотографию, на которой мужчина крепко обнимает ее и прижимает к себе.

Ранее Игорь Гуляев признавался, что влюбился в Пугачеву, когда впервые увидел ее в пятилетнем возрасте. С тех пор он хранит ей верность и говорит, что никогда не предаст.

Примадонна, в свою очередь, во время одного из своих визитов в Москву предпочла провести время в компании дизайнера. Она вместе с ним и детьми гуляла на Красной площади и буквально светилась от счастья.

Источник: соцсети
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