Названа баснословная стоимость единственной собственной квартиры Аллы Пугачевой

Названа баснословная стоимость единственной собственной квартиры Аллы Пугачевой
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Замок в подмосковной деревне Грязь, о котором в последние годы много говорят, не принадлежит Алле Пугачевой. Единственное собственное ее жилье находится в центре Москвы.

Первая элитная недвижимость, которая появилась у Примадонны еще в начале 80-х годов прошлого столетия – четырехкомнатная квартира в доме №7 на 1-й Тверской-Ямской улице столицы. Потом певица подарит ее своей старшей дочери Кристине Орбакайте.

А в 2004 году отец одного их детей Кристины – бизнесмен Руслан Байсаров – подарил Алле Пугачевой роскошное жилье в самом центре Москвы – в Филипповском переулке, что недалеко от Храма Христа Спасителя и Музея изобразительных искусств им. Пушкина. Здесь, как говорят, и по сей день прописана Народная артистка Советского Союза.

Площадь квартиры – 303 квадратных метров. Тут есть гостиная с домашним кинотеатром, кухня, столовая, студия для репетиций, гардеробная, санузел и две спальни. У певицы имеется машиноместо и отдельная кладовая площадью в 13 квадратных метров. Среди знаменитых соседей – Филипп Киркоров и Ксения Собчак.

Кадастровая стоимость такой шикарной недвижимости – примерно 220 миллионов. Но рыночная намного выше. Риелторы говорят, что продать ее сегодня можно за 330 миллионов рублей. Но чтобы не платить большой налог с этой баснословной суммы, важно быть в России налоговым резидентом. И подтверждать свой статус каждые полгода. Именно с этой целью живущая в Израиле Алла Пугачева и приезжает периодически в родные палестины. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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