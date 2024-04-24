Близкий друг рассказал, как Пугачева относится к нападкам из России

Артистка воспринимает все в позитивном ключе

Сейчас Аллу Пугачеву особо не волнует происходящее в России и законы, которые собираются задействовать против нее, ведь все свои силы она тратит на заботу о детях и муже, утверждает ее друг Артемий Троицкий*.

Артистка на данный момент проживает в трех местах: в Израиле, Латвии и на Кипре. В своих заявлениях и отъезде из России, по его словам, она не виновата – это допустили вышестоящие чины, которые не продумали, чем может обернуться позиция Примадонны в политическом плане. И если бы ее супруга не объявили иноагентом, то вряд ли бы Алла Борисовна вообще делала какие-то заявления.

"Она в принципе человек аполитичный. Мы с ней знакомы более 40 лет, и я не помню, чтобы до последнего времени мы с ней обсуждали какие-то политические вопросы. О музыке – сколько угодно, об общих друзьях, подругах тоже", – сказал журналист.

Троицкий* считает, что Пугачеву попросту вынудили прервать молчание, поскольку "наехали на ее любимого супруга".

Близкий друг рассказал, что слухи о предстоящем гастрольном туре артистки являются выдумкой. Ни на какие выступления по городам Европы знаменитость не собиралась. Хотя артистка и записывает новые песни, которыми может снова порадовать поклонников.

Журналист отметил, что все нападки со стороны России Пугачева воспринимает позитивно.

"Вот какую биографию мне пишут. Все было тихо, спокойно, а тут на склоне лет начинаются такие приключения", – привел он ее слова.

Близкий друг подытожил, что Алла Борисовна смотрит на все происходящее "не без удовольствия".

*признан иноагентом по решению Минюста РФ