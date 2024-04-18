ЕСПЧ отклонил жалобу Киркорова на запрет въезда в Литву

Иск артиста сочли неприемлемым

В начале 2021 года Филипп Киркоров получил официальный запрет на посещение Литвы в течение пяти лет, вопреки своему болгарскому гражданству. Его внесли в список нежелательных лиц по просьбе МИД страны. Причиной для такого решения стало одобрение артистом присоединения Крыма к России.

Сам поп-король заявлял, что Литва вынесла вердикт в качестве акта политической цензуры и нарушила его право на свободное выражение собственного мнения. В последствие он подал жалобу в ЕСПЧ, требуя не только разрешить ему въезд в страну, но и возместить потерю заработков из-за отсутствия концертов в прибалтийском государстве.

В итоге в ЕСПЧ отказали Киркорову в рассмотрении дела – там заявили, что истец еще не исчерпал все способы оспорить решение Литвы. Например, он не стал подавать иски в литовские национальные суды.

"Организация по правам человека большинством голосов объявила жалобу неприемлемой. Решение является окончательным", – говорится в постановлении суда.

Ранее певица Азиза рассказала, что Киркоров мешками возил ей деньги, когда артистка оказалась без концертов в 90-е из-зи смерти Талькова.