91-летний Бедрос Киркоров расстался с молодой подругой

Пожилой Киркоров бросил молодую любовницу: вспыхнула новая страсть
Бедрос Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Возраст любви не помеха

Перипетии в личной жизни отца поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова сильно удивляют многих его поклонников. Даже на 92-м году жизни Бедрос Киркоров проявляет любовную активность и меняет молодых красоток. Так, стало известно, что он дал отставку очередной пассии, которая была младше его почти на полвека.

Разница в возрасте в 47 лет никогда не смущало возлюбленных. Бедрос и Олеся некоторое время жили душа в душу, но идиллия в их паре завершилась. Когда между музыкантом и женщиной вспыхнула страсть, они решили жить вместе. Олеся вместе с дочерью переехала к Бедросу и круглосуточно ухаживала за ним, а также дарила свою любовь.

К сожалению, некоторое время назад влюбленные сильно поссорились. Поговаривают, что причиной раздора стало желание Олеси узаконить отношения. Киркоров-старший был резко против и в конце концов попросил даму покинуть его жилище.

Теперь же появилась информация, что артист снова связан отношениями. На этот раз страсть в сердце Бедроса Киркорова распылила 57-летняя дама. Пишут, что женщина занимается благотворительностью и внимательно ухаживает за престарелым возлюбленным.

"В свои 91 отец Филиппа светится от счастья, постоянно благодарит новую подругу за заботу и внимание", – заявили приятели Бедроса Киркорова.

К слову, ранее Филипп Киркоров позволил себе публичное оскорбление бывшей жены Аллы Пугачевой.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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