Киркоров пригрозил съесть детей Регины Тодоренко

Киркоров публично пригрозил Тородоренко из-за детей
Филипп Киркоров. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость был крайне недоволен поведением наследников артистки

Регина Тодоренко и Филипп Киркоров последние пару лет являются коллегами – они вместе сидят в качестве членов жюри на шоу "Маска". Регулярно в Сеть попадают кадры, как проходят совместные съемки, и оказывается, что порой у них бывает не все так радужно, как на экране.

В один из последних эфиров Тодоренко решила привести с собой на работу сыновей. Мальчики вели себя довольно непоседливо, что вывело Филиппа Киркорова из себя. 

Ведущая показала, как ребенок сидит у нее на руках, балуется и громко кричит. Также она рассказала, что певец крайне недоволен постоянными битбоксами сына телеведущей в микрофон, из-за чего сидел за столом жюри со злым лицом.

"Вот такая у нас жизнь веселая", – сказала Тодоренко, на что Киркоров ей парировал, назвав все происходящее ужасом.

Артист едко заявил, что съест детей коллеги, если она приведет их на работу еще раз, а также поинтересовался, девочка ли это.

Позже Киркоров пояснил, что в целом у него не задался день, поэтому так резко отреагировал на детские шалости.

Ранее поп-король вышел в свет с новой спутницей.

Источник: Telegram
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