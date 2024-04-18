Мосгорсуд отказал Макаревичу* в апелляции по иноагентскому штрафу

Надежды артиста оказались тщетными

Популярный музыкант Андрей Макаревич* построил в нашей стране блестящую карьеру. Однако это не вызвало в душе артиста чувство благодарности: когда Россия оказалась в сложной ситуации, Макаревич* предпочел переехать в другую страну. Но разборки с российским законодательством у звезды не прекращаются. Недавно он получил звонкую оплеуху от Мосгорсуда.



Причиной судебных разбирательств стало игнорирование со стороны Макаревича* требований российского законодательства. Артиста признали иностранным агентом, и теперь каждое свое высказывание он должен сопровождать соответствующей маркировкой, однако звезда отказывается это делать.

В итоге за отсутствие плашки артиста оштрафовали на сумму в размере 35 тысяч рублей. По какой-то причине Макаревич* решил, что его наказали, не имея на то оснований. Он подал апелляцию, пытаясь доказать свою правоту. Но Мосгорсуд был непреклонен и не оправдал надежды Макаревича*. Штраф был признан законным, а его апелляцию не удовлетворили.

К слову, ранее Андрей Макаревич* публично унизил скорбящих по жертвам теракта в "Крокусе". Музыкант подобрал едкое слово для того, чтобы описать свое унизительное отношение к скорбящим. Певец назвал их боль пошлостью.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации