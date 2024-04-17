Арбенина повторила тренировку Ленни Кравица в кожаных штанах

Знаменитость рла не отставать от зарубежной звезды

Известная певица Диана Арбенина старается поддерживать свою физическую форму на высоком уровне. В свои 49 лет она регулярно занимается спортом, достигнув на этом поприще определенных успехов. Недавно она решила похвастаться уровнем своих тренировок, повторив за знаменитым артистом Ленни Кравицем.

Исполнитель хита "I belong to you" показал, как занимается в спортзале в кожаных штанах, с легкостью одновременно поднимая штангу и качая пресс на наклонной поверхности. 59-летний артист произвел настоящий фурор в соцсетях – никто не ожидал, что он способен на такие нагрузки.

Арбенина решила не отставать от него. Она тоже облачилась в кожаные штаны, легла на наклонную скамью и, вооружившись штангой с большими блинами, показала свою спортивную подготовку. Видео появилось на ее канале в Telegram.

Народ пришел в восторг от того, как может заниматься знаменитая артистка. Ей сделали массу комплиментов в комментариях.

"Восторг и восхищение. Сильно!", "Это очень круто!", "Ой, какие сильные нагрузки! Не каждый с таким справится", "Ничего себе физкультпривет! Всем лентяям, пропускающим зарядку",

– написали поклонники.

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