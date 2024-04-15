Мария Погребняк представила нового возлюбленного

Дело к свадьбе: Мария Погребняк представила нового возлюбленного
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
В этом году есть шанс кричать молодым: "Горько!"

В 2014 году футболист Павел Погребняк женился на Марии Шаталовой, с которой был знаком еще с детства. Она взяла фамилию мужа и стала Погребняк. В этом браке у пары родились трое сыновей. А в сентябре 2023-го союз неожиданно для многих распался.

Но, как говорится, свято место пусто не бывает. И сегодня 36-летняя красавица Маша снова любит и любима. Ее в компании импозантного молодого человека часто видят прогуливающихся по центру Москвы.

"Моего молодого человека зовут Игорь, мы с ним ровесники. – призналась красавица корреспонденту "Утро.ру". – Знакомы мы с ним давно, а встречаемся больше восьми месяцев. Он занимается бизнесом, финансово нормально обеспечен".

Мария надеется, что в планах Игоря – свадьба. "Ему же такой бриллиант в моем лице достался, – смеется Погребняк. – Кольцо, правда, он пока мне не подарил. Но, я надеюсь, Игорь не растеряется и в итоге сделает мне предложение. Хотя ему со мной сложно, поскольку он далек от медийности, от нашего шоу-бизнеса. И до сих пор не может привыкнуть к каким-то моим выступлениям на телевидении, его многое шокирует. Он не хочет ходить со мной на мероприятия и светиться". 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Ответила Мария и на вопрос, позовет ли на свадьбу своего теперь уже бывшего мужа. "Я всегда рада видеть Павла, да и вижу его практически каждый день", – смеется Погребняк.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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