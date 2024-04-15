Новый секс-символ кино: молодой актер из Донбасса стал звездой сериала "След"

Культовый российский криминальный телесериал "След", рассказывающий о буднях вымышленной Федеральной экспертной службы, выходит на различных телеканалах с 2007 года. К сегодняшнему дню в эфир вышло более трех тысяч серий.

Съемочный процесс проходит интенсивно: одновременно снимаются как минимум шесть серий. А в главных и второстепенных ролях снялось уже более 6000 актеров. Среди них и Никита Щербак, студент актерского факультета Институт театрального искусства имени Кобзона. До сих пор его знали в основном как поэта, лауреата престижных литературных премий. Но после выхода серии с ним об актере заговорили как про одного из новых секс-символах нашего кино.

-До 2014 года я жил на Донбассе, в cеле Кленовка Донецкой области, - рассказал "Утро.ру" Никита Щербак. – Когда к власти пришел Петр Порошенко. И перед началом так называемой "АТО" он дал десять суток всем, кто не согласен с проводимой политикой, чтобы уехать, и открыл границы. К этому времени в нашем поселке уже стали появляться украинские десантники. Мой отец попал на сайт "Миротворец" (позиционировал себя как Центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности – Прим. ред.) за работу в полиции созданной тогда ДНР, и мы решили уезжать, потому что оставаться стало опасно – могли расправиться со всеми членами семьи. Оставили дом и все имущество, взяли только две сумки с документами и теплыми вещами, и уехали на пункт размещения в Ростовской области".

А дальше было несколько тяжелых лет скитаний. Щербак жил в Дагестане, в зале ожидания на железнодорожном вокзале Ростова, в Ставрополе, в Челябинске, в детском лагере Миасса, в общежитии Нижнего Тагила... Именно там в 2017 году Никита Щербак дебютировал в кино – попал в массовку фильма Сергея Урсуляка "Ненастье". "Потом мне исполнилось 18 лет и я поехал поступать в Крым на историка, – продолжает Никита. – Как-то, обучаясь на первом курсе, случайно попал на съемку фильма "Клятва". Познакомился с кастинг-директорами, режиссерами, и вскоре меня пригласили в театральную студию "Интро". Но и роли в кино стали предлагать – так в моей жизни появился детективный сериал "Бим-2".

А в 2019 году онвпервые пришел на кастинг "Следа". Но сняться ему там удалось только с третьей попытки– 2023-м. В ту пору Никита уже учился на актера в столице. И утвердили его без проб!

"Мне за 4 дня пришлось выучить 20 страниц текста! – признается Никита. – Съемки всех сцен с моим участием заняли четыре дня – работать приходилось и на улице, и ночами. Причем в последний съемочный день у меня температура поднялась до 40 градусов, но я сбил ее до 38 и все равно пошел в кадр, чтобы никого не подводить. На следующий день меня увезли на "скорой" с пневмонией".

Самым сложным, по словам Никиты, был эпизод, где надо было, подобно йогам, стоять голыми ногами на досках Садху (устройство в вертикальном положении гвоздями с обращенными вверх остриями – Прим. ред.) "Я отказался от помощи дублера, потому что сам хотел передать состояние и боль своего персонажа", – вспоминает актер.

Запоминающаяся внешность, актерская харизма, поставленный голос – Никита Щербак способен составить конкуренцию многим раскрученным звездам. Успех обязательно придет.