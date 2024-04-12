Актер Никоненко призвал Урганта отправиться в зону СВО

В благие побуждения знаменитости некоторые не поверили

Иван Ургант не так давно стал попечителем благотворительной организации "Дом с маяком", которая оказывает помощь детям со смертельными недугами. В честь ее 11-летия ведущий объявил сбор 11 миллионов рублей на нужды умирающих ребят. Подобная благотворительная акция вывела из себя народного артиста Сергея Никоненко, который категорически не верит в благие побуждения знаменитости.

По его словам, сейчас Ургант изо всех сил пытается обелить свою репутацию, которая пострадала два года назад после публикации черного квадрата в соцсетях. Никоненко выразил мнение, что так артист надеется откупиться.

"Они были подонками и остались подонками. И действуют они всегда как подонки", – выпалил актер.

Он обратился лично к Урганту, решив отправить его в зону СВО. Никоненко считает, что искупить вину ведущий можно только в том случае, если возьмет в руки автомат и поедет на передовую, чтобы защитить Россию.

Сейчас в стране ожидают премьеру фильма с участием Ивана "Во сне ты горько плакал". Картину снял журналист Николай Солодовников при помощи фонда режиссера Александра Сокурова. Многие полагают, что это будет не единственным возвращением Урганта на экраны – к примеру, в эфир могут снова запустить "Вечернего Урганта" благодаря покровителю телеведущего.