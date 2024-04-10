Волочкова рассказала, с кем собирается провести отпуск на Мальдивах

По старой традиции балерина отправится с возлюбленным на курорт

Известная российская артистка Анастасия Волочкова не прекращает поражать публику удивительными событиями своей личной жизни. Красотка регулярно предъявляет фанатам новых любовников, при этом часто сопровождая такие выходы кавалеров в свет заверениями о том, что наконец-то нашла свою судьбу.



Очередным возлюбленным неугомонной танцовщицы стал мачо из Чили по имени дон Мигель. Волочкова сообщила, что уже в ближайшее время, по старой традиции, отправится с новым любовником на жаркий курорт. Как известно, красотка предпочитает проводить отпуск на райских островах на Мальдивах. Поездка запланирована на майские праздники.

При этом Анастасия уверяет, что на этот раз все серьезно. По крайней мере Мигель уже подарил избраннице необычный подарок – мужчина презентовал артистке коня шоколадного цвета, а также роскошное свадебное платье.

Впрочем, сама Волочкова подчеркнула, что ее сердце как "погасшая свеча", так что новому избраннику придется очень сильно потрудиться, чтобы снова разжечь в душе знаменитости огонь страсти.

К слову, ранее балерина Анастасия Волочкова поразила публику откровенным кадром в одном нижнем белье. Знаменитость регулярно эпатирует поклонников, выкладывая горячий контент.