Василий Ливанов раскритиковал уехавшего из России Смольянинова*

Пожилой актер следит за повесткой

Легенда советского кинематографа артист Василий Ливанов и в пожилом возрасте внимательно следит за тем, что происходит на международной арене. Актер крайне удивлен циничным поведением некоторых коллег, которые после известных событий февраля 2022 года решили отречься от родной страны. Советская звезда выступила с разгромной тирадой в адрес беглецов. Василий Ливанов особо отметил русофоба Артура Смольянинова*.



Когда-то звезда мощного фильма "9 рота" пользовался огромной популярностью у российского зрителя. Однако последние события показали истинное лицо звезды. Он выступил резко против решений российских властей и покинул страну. Более того, из-за границы Артур продолжает жестко оскорблять Россию и ее граждан. Он даже признался, что был бы рад служить в войсках противника.

Комментируя поведение Смольянинова*, Василий Ливанов подчеркнул, что так поступают только подлецы. При этом легендарный советский актер особо отметил, что все беглые предатели практически на одно лицо и ведут себя одинаково. Такие люди не заслуживают внимания и достойны лишь презрения, добавил любимый всеми россиянами "Шерлок Холмс".

"Ты ничтожество полное. Полное ничтожество! Это дно. Вернее, я уже даже не знаю, об какое он дно стучит!", – заочно обратился к беглецу актер.

К слову, ранее Василий Ливанов оценил заявление Аллы Пугачевой о России.

*признан иностранным агентом на территории России, внесен в список экстремистов и террористов