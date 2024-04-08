Актриса разгадала зарубежную схему

Популярная российская артистка Ольга Будина поделилась своим мнением по поводу разрушительных действий Запада на международной арене. Знаменитость уверена, что сумела разгадать один из скрытых инструментов западной пропаганды. Неожиданно оружием против россиян стала популярная книга.



Речь идет о известной серии книг про юного волшебника Гарри Поттера. Будина обратила внимание, что под прикрытием красочной сказки нашим согражданам наслаждается разрушительная западная идеология.

В первую очередь, Будина отметила, что человечество в серии книг и кинофильмов предстает безвольной массой, которая может лишь мечтать о том, чтобы научиться магии. Ольга напомнила, что в русских сказках победу над злом всегда одерживает именно человек. В "Гарри Поттере", напротив, человек абсолютно бессилен и без магической палочки ни на что не способен.

Актриса считает, что такая позиция прививает детям желание попасть в некое закрытое сообщество, которое способно творить чудеса и управлять всем миром. Кроме того, Будина обратила внимание на поведение самих героев. Они никогда не проявляют теплых человеческих чувств, практически не обнимаются и не празднуют вместе даже самые важные победы. Все это тлетворно влияет на психику детей.

К слову, ранее был описан сценарий боевого столкновения между Россией и Великобританией.