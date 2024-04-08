Как у Зеленского отберут: что известно о конфискации крымской недвижимости Ротару

Семья Софии Ротару поддерживает Незалежную и помогает ВСУ. Все это грозит "хуторянке" серьезными последствиями.

Почти полвека назад первый секретарь Крымского обкома КПСС выделил Софии Ротару квартиру в пятиэтажке на окраине Ялты – в трехстах метрах от санатория, где ее лечили. Разбогатев, Ротару построила трехэтажный дом в районе Большой Ялты, рядом с Никитским ботаническим садом. Помимо особняка в 400 "квадратов", здесь есть и гараж, и бассейн, и беседка, и сад.

В начале 90-х для создания "музыкального кружка" Ротару купила в Ялте построенный еще в 1897 году памятник архитектуры "Купальни Роффе". Но в итоге открыла тут бутик-отель с самыми высокими ценами на полуострове.

Управляли "Виллой София", как назвали гостиницу, сын певицы Руслан Евдокименко и его жена Светлана. На него же была оформлена и другая крымская недвижимость певицы – в частости, квартира в 170 метров, выделенная певице в первом "элитном" доме Ялты на улице Гоголя.

"После вхождения Тавриды в состав России в 2014 году стоимость номеров в отеле Ротару уменьшили вдвое. А сама народная артистка Украины говорила, что в Крым больше ни ногой. В итоге несколько лет назад квартиру певицы продали за 24 миллиона рублей, а отель закрыли", – рассказала "Утро.ру" актриса и певица Алена Кравец.

А в конце прошлого года антитеррористическая комиссия Крыма начала изучать вопрос возможности национализации всей крымской собственности Ротару. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил тогда: "От того, что она владела у нас недвижимостью, крымчанкой она не стала". А сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил о планах сделать в отеле Ротару ЗАГС. Это решение поддержали 80 процентов жителей.



Как рассказала Алена Кравец, на Рублевке многие считают, что уже в этом году дом "хуторянки" будет национализирован подобно квартире Владимира Зеленского. "Его квартиру в Ялте продали за 44 миллиона рублей. За поместье Ротару можно выручить в несколько раз больше", – сообщила Кравец. По ее словам, среди ее знакомых есть несколько желающих купить дом и отель Ротару в Ялте.