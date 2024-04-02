Сын Софии Ротару Руслан вышел на связь после долгого молчания

Многих обеспокоило долгое молчание наследника певицы

События на международной арене сильно изменили отношение публики к знаменитостям. Теперь многих больше интересуют не творческие успехи звезд, а их политическая позиция. Некогда любимая россиянами украинская певица София Ротару продолжает жить в Киеве. Поклонники внимательно следят не только за высказываниями артистки, но и за всем семейством звезды.



Так, некоторое время назад в прессе активно обсуждали скандал, разгоревшийся вокруг сына Ротару Руслана. Тогда писали, что молодой человек не хочет отдавать долг родине и воевать в рядах Вооруженных сил Незалежной. Для того чтобы спастись от отправки на фронт, мужчина даже пытался пересечь украинскую границу и сбежать.

После этого парень пропал со всех радаров. Многих интересовала судьба наследника знаменитой певицы. И только теперь, впервые за последнее время, Руслан Евдокименко вышел на связь.

Поводом для того, чтобы обозначиться в социальных сетях стало приятное событие – день рождение его супруги. Руслан публично поздравил любимую и признался ей в самых горячих чувствах. До этого он практически не выкладывал посты и не оставлял комментарии. Руслан женат на девушке по имени Светлана, они воспитывают двоих детей.

К слову, ранее Сергей Лавров рассказал, как Алла Пугачева пыталась конкурировать с Софией Ротару.