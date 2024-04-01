Соседи по палате рассказали о диагнозе и последних днях Кпадону

Выгнали из больницы: что известно о последних днях звезды "Дома-2" Кпадону
Либерж Кпадону. Кадр: YouTube.com
Источники утверждают, что у нее было много тяжелых недугов

Бывшую участницу "Дома-2" Либерж Кпадону нашли спустя более чем месяц с момента гибели в ее квартире. Девушка признавалась, что страдает от тяжелой болезни и ей предстоит операция. Соседи по палате раскрыли, что на самом деле происходило с ней незадолго до смерти.

Кпадону, по словам одной из пациенток клиники, страдала от туберкулеза. Ей действительно требовалась операция на легких, но хирургического вмешательства так и не было – Либерж не допустили до процедуры из-за злоупотребления спиртным. В итоге девушку попросту выписали из больницы, поскольку помочь ничем не могли в такой ситуации. Ни с кем из других пациентов она не общалась.

Соседка по палате утверждает, что Кпадону, рассказывая поклонникам в соцсети о поездке на операцию, на самом деле всем врала – еще за несколько дней до процедуры она знала, что все отменили. Вместо этого звезда "Дома-2" ушла в запой и игнорировала звонки от врачей.

"Пациентам, болеющим туберкулезом, строго противопоказано употреблять алкоголь во время курса лечения", – поделилась пациентка.

Многие знакомые Либерж утверждают, что у нее и правда были серьезные проблемы с алкоголем. К этому добавлялся еще и сахарный диабет. Несколько раз, по словам очевидцев, ее приходилось откачивать, когда падал уровень глюкозы в крови.

Источник: СтарХит

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